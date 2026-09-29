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TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Niners Chemnitz'i 82-69 yendi

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TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Niners Chemnitz'i 82-69 yendi
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TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 82-69 yendi. Mücadelede TOFAŞ'tan Yiğitcan Saybir, Chemnitz'den Fleming beş faulle oyun dışında kaldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Guido Giovannetti (İtalya), Juan Carlos Garcia Gonzales (İspanya)

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 4, Mcneace 11, Thurman 8, Efe Postel 2, Reynolds 10, Carter 5, Sadık Kabaca, Nutall 11, Jones 13, Brown 12, Leon Harun Apaydın 6

Niners Chemnitz : Fleming 18, Smith 10, Seric 9, Ceaser 5, Burnham 9, Atkins, King 5, Williams 11, Seckendorff 2

1. Periyot: 22-15

Devre: 46-30

3. Periyot: 60-53

Beş faulle çıkanlar: 39.02 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 38.55 Fleming (Niners Chemnitz )

TOFAŞ Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 82-69 yendi.

Kaynak: AA
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