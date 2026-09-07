İskenderun’da otomobilde yangın çıktı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı