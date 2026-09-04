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Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma

Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma Haber Videosunu İzle
Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma
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Mersin Erdemli'de Tofaş Şahin ile drift atan sürücü polisçe yakalandı. Alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından 555 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu. Sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

  • Mersin'in Erdemli ilçesinde Tofaş Şahin ile drift atan sürücüye 555 bin TL para cezası kesildi ve ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.
  • Sürücü, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi ve adli kontrolle serbest kaldı.
  • Drift anı, çevre sakinlerinden biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tofaş Şahin marka otomobil ile drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi, ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye de sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

TOFAŞLA DRİFT ATTIĞI ANLARI VATANDAŞ KAYDA ADLI

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 2008. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.O. idaresindeki 33 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile sokak üzerinde drift attı. Drift anını ise çevre sakinlerinden biri cep telefonu ile kaydetti. 

YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sırada bölgeye yakın olan polis ekipleri, kaçan şahsı takip edip yakaladı. Yakalanan şahsa, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

555 BİN TL PARA CEZASI VE 5 YIL 2 AY EHLİYETE EL KOYMA

Trafik yönünden işlem yapılan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, trafiği tehlikeye düşürme, drift atma, alkollü araç kullanma gibi çeşitli maddelerden ise sürücüye toplam 555 bin TL para cezası kesildi. Kesilen cezanın, trafikten çekilen Şahin model arabadan 2 tane alınabilecek miktarda olması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Arabayı satsa cezayı ödeyemez , 5 yıl kötü olmuş be .

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Merak ediyorum trafik polislerine günlük trafik cezası kesme limiti veriliyor mu Mesela bugün 2 milyonluk veya 1 milyonluk trafik cezası keseceksin deniyor mu

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