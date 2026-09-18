Haberler

Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yenerek turnuvada finale yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 77-65 yenerek turnuvada finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 77-65 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın ikinci maçında bugün saat 19.00'da TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak; galibi finalde Galatasaray MCT Technic'in rakibi olacak.

GALATASARAY MCT Technic, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 77-65 mağlup ederek finale yükseldi.

TOFAŞ Spor Salonunda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini sarı-kırmızılılar, 43-33 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray, final periyoduna 63-51 üstün girdi. Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

Karşılaşmayı 77-65 kazanan sarı-kırmızılılar turnuvanın ilk finalisti olurken, bugün saat 19.00'da TOFAŞ ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

"2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı

Haberi duyan acil servisin önüne koştu! Umutlu bekleyiş kısa sürdü
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Kahramanmaraş’ta saç kesimini beğenmeyen müşterinin akrabaları kadın kuaförü darp etti

Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu