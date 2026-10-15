Haberler

Hatay Hassa'da iki otomobil çarpıştı, Fiat Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Hassa'da iki otomobil çarpıştı, Fiat Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş hurdaya döndü, yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş araç hurdaya döndü.

Kaza, Hatay - Gaziantep kara yolu Hassa ilçesi Gülkent kavşağında yaşandı. Seyir halinde olan 31 APU 409 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 33 ARF 082 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Direkten döndü! Muhteşem bir heyecan var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Muhammed Salah alev alev yanıyor

Yanıyor! Bu adamı kim durduracak?
YENİ Partili Hazal Koç'tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e duygusal veda

YENİ Partili Hazal Koç'tan AK Partili Ziya Gültekin'e duygusal veda
Ankara'da 4 kuşak hekim ailesi! Büyük dededen torununa uzanan doktorluk geleneği Ravza Zeynep'le sürüyor

Bu ailede 5 kişi beyaz önlük giyiyor! Gelenek 4. kuşağa ulaştı
Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia

Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia