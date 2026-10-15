Hatay Hassa'da iki otomobil çarpıştı, Fiat Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı

Hatay Hassa'da iki otomobil çarpıştı, Fiat Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş hurdaya döndü, yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş araç hurdaya döndü.
Kaza, Hatay - Gaziantep kara yolu Hassa ilçesi Gülkent kavşağında yaşandı. Seyir halinde olan 31 APU 409 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 33 ARF 082 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.