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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Karaman’da Tofaş otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da Tofaş otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.50 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vehbi Öz'ün (68) kullandığı 70 ABJ 830 plakalı motosiklete kavşakta Ş.Ç. (24), idaresindeki 70 AU 204 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Vehbi Öz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra otomobil sürücüsü Ş.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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