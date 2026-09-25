TOFAŞ, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı Yiğitcan'ın son saniye üçlüğüyle 90-89 yendi

TOFAŞ, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı Yiğitcan'ın son saniye üçlüğüyle 90-89 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 yendi. TOFAŞ, son saniyede kendi yarı alanından Yiğitcan Saybir'in attığı 3 sayılık basketle maçı kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12
1. Periyot: 27-16
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-68
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonunun açılış maçında TOFAŞ, evinde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 90-89 yendi.
TOFAŞ, son saniyede kendi yarı alanından Yiğitcan Saybir'in attığı 3 sayılık basketle maçı kazandı.