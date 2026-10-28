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TOFAŞ, BKT Avrupa Kupası'nda Slask Wroclaw'ı deplasmanda 90-74 yendi

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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 yendi. Bu sonuçla Bursa ekibi grupta 4. galibiyetini alırken Slask Wroclaw 4. yenilgisini yaşadı.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu 5. maçında Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini deplasmanda 90-74 yendi.

Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ilk çeyreği Slask Wroclaw, 24-22 önde bitirdi. İkinci periyotta toplam 33 sayı atan TOFAŞ, devreye 55-38 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü çeyreği 70-60, maçı 90-74 kazandı.

TOFAŞ'ta 19 sayıyla oynayan Tre'Shawn Thurman, sahanın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Bursa ekibi, gruptaki 4. galibiyetini aldı. Slask Wroclaw ise 4. kez sahadan yenik ayrıldı.

Kaynak: AA
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