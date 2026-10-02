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Yukatel Denizli Basket, yarın ilk iç saha maçında Tofaş'ı konuk edecek

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Yukatel Denizli Basket, yarın ilk iç saha maçında Tofaş'ı konuk edecek
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Sezonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'a 85-81 yenilen Yukatel Denizli Basket, yarın ilk iç saha maçında Tofaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak; Denizli ekibi rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 85-81 yenilen Yukatel Denizli Basket yarın ilk iç saha sınavında Tofaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Rakibini yenerek çıkışa geçmeyi isteyen Denizli ekibi hafta içinde de 6 Ekim Salı günü tarihinin evindeki ilk Avrupa maçında FIBA Europe Cup G Grubu'nda Slovakya ekibi BC Prievidza'yı ağırlayacak. Tofaş geçen hafta ilk maçta Pizza Bulls Bordo Bandırma'yı Yiğitcan Saybir'in kendi sahasından son saniye basketiyle 90-89 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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