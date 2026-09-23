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Hatay Reyhanlı'da park halindeki TOFAŞ otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Hatay Reyhanlı'da park halindeki TOFAŞ otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin çevreye yayılması önlendi, ardından araç ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halinde bulunan TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın; Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan TOFAŞ marka otomobilde yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta ve çevresinde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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