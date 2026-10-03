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Şanlıurfa Bozova'da lastiği kopan Tofaş takla attı, 5 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Bozova'da lastiği kopan Tofaş takla attı, 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düz yolda seyreden Fiat Tofaş otomobil, sol arka lastiğinin kopması sonucu takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düz yolda seyir halindeyken lastiği koptuğu için takla atan Fiat Tofaş marka otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 63'üncü kilometresi Atatürk Barajı bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, Enes T.'nin kullandığı 48 KT 880 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sol arka lastiğinin yerinden kopması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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