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BKT Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, Cosea JL Bourg'u deplasmanda 89-82 yendi

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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 mağlup etti. Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 yendi.

Ekinox Salonu'nda oynanan maçta TOFAŞ, son şampiyon JL Bourg'a karşı ilk periyodu 21-18 geride tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan TOFAŞ, skoru tersine çevirerek soyunma odasına 49-40 önde gitti.

Son çeyreğe 67-64'lük skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Bryce Jones 18, Zach Nutall 17 sayı kaydetti.

Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta mücadelesinde 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.

Kaynak: AA
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