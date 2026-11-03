Hatay Hassa'da tırla çarpışan Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı

Hatay Hassa'da tırla çarpışan Tofaş hurdaya döndü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Hassa ilçesinde Gaziantep-Hatay yolu üzerinde tır ile Tofaş otomobilin çarpıştığı kazada otomobil hurdaya döndü ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Hatay'da tır ile çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 31 U 2491 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile H.Ş. idaresindeki 31 AVH 528 plakalı Mercedes Benz marka tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla birlikte savrulan Tofaş otomobil kağıt gibi parçalanarak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.