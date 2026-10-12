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11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı

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11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı Haber Videosunu İzle
11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, otobüsün Akhisar sapağını geçtikten sonra geri manevra yaptığını, bu sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığını söyledi.

  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
  • Kazada eşini kaybeden Süleyman Eryılmaz, otobüsün Akhisar sapağını geçtikten sonra geri manevra yaptığını, bu sırada arkadan gelen tırın çarptığını belirtti.
  • Tur otobüsü sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekici sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Otobüste bulunan eşini kaybeden Süleyman Eryılmaz da yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"AKHİSAR SAPAĞINI GEÇTİ, GERİ GERİ GİTTİ"

Hastanedeki odasında kazanın nasıl yaşandığını anlatan Süleyman Eryılmaz, sabah saat 08.00'de Mustafakemalpaşa'dan otobüse bindiklerini, Susurluk'ta kahvaltı yaptıktan sonra yola devam ettiklerini söyledi. Eryılmaz, yolculuk sırasında şoför değişikliği yaşandığını ve Akhisar sapağına kadar para toplandığını belirtti.

Otobüsün Akhisar sapağını geçtikten sonra geri manevra yaptığını anlatan Eryılmaz, "Akhisar'a dönecekti, dönemedi. ya bilmiyor ya unuttu. Bu sefer yedek şoför onu durdurdu. Durdurunca geri geri gitmesini söyledi. Geri geri gitti. O arada ne oldu bilmiyorum, arkadan gelen tır herhalde bize vurdu" dedi.

EŞİNİ KAZADA KAYBETTİ

Otobüste 22-23 numaralı koltuklarda, arka kapının yakınında oturduğunu anlatan Eryılmaz, eşinin cam tarafında bulunduğunu söyledi. Çarpmanın ardından otobüste yaşananları tam olarak hatırlamadığını belirten Eryılmaz, "Otobüs yan yatınca, nasıl oldu bilemiyorum. O arada hanım vefat etmiş. Beni almışlar, buraya hastaneye getirmişler. Benim bildiğim bu kadar" diye konuştu.

Kazanın ardından tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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