2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maç

2 penaltı kaçtı, 1 kırmızı kart çıktı! 1. Lig'de 4-3'lük nefes kesen maçGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor, Manisa FK'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti ve ligde 5 hafta sonra kazandı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Muğlaspor, iki penaltı atışından yararlanamadı.
- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Muğlaspor, Manisa FK'yı deplasmanda 4-3 yendi.
- Muğlaspor'da Sissoko 32. dakikada, Ali Kaan Güneren ise 90+2. dakikada penaltıyı gole çeviremedi; Luis Mago 86. dakikada kırmızı kart gördü ve Muğlaspor maçı 10 kişi tamamladı.
- Muğlaspor ligde 5 hafta sonra kazanarak 15 puana yükseldi, Manisa FK 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Muğlaspor, 4-3'lük skorla kazandı.
7 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN MUĞLASPOR
Maça çok hızlı başlayan Muğlaspor, 10. dakikada İdris Furat, 12. dakikada Ibrahim Sissoko ve 32. dakikada Mamady Diarra ile skoru 3-0 yaptı. İlk yarının son anlarında etkisini artıran Manisa FK, 40. dakikada penaltıdan Julien Anziani ve 45. dakikada Yassine Benrahou ile durumu 3-2'ye getirdi. Goller ikinci yarıda da devam etti. Muğlaspor, 84. dakikada Daniel Avramovski ile skoru 4-2'ye getirdi. Manisa FK, kazandığı penaltının ardından 89. dakikada Julien Anziani ile skoru belirleyen golü buldu.
İKİ PENALTI KAÇTI, BİR KIRMIZI KART ÇIKTI
Muğlaspor'da 32. dakikada Sissoko, 90+2'nci dakikada ise Ali Kaan Güneren kullandığı penaltıda golü bulamadı. Ayrıca Konuk ekip Muğlaspor, 86. dakikada Luis Mago'nun kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
5 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Bu sonuçla birlikte Muğlaspor, ligde 5 hafta sonra kazandı ve 15 puana yükseldi. Manisa FK ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK, Mardin 1969 Spor deplasmanına gidecek. Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.