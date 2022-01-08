Kemal Kılıçdaroğlu Haberleri - Kemal Kılıçdaroğlu Kimdir - Haberler

Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu - 05.01.2022