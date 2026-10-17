AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sözleri nedeniyle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

"AYAĞINI NİYE KIRDIĞINI AÇIKLASIN, KENDİSİNİ UYARIYORUZ"

Gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Eyyüp Kadir İnan, " Özgür Özel'in psikolojisi iyi değil. İzmir'den ve Türkiye'den uzak dursun. Özgür Özel ile ilgili açıklama yaparsak buradan uzaya yol olur. Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın, bu konuda biz kendisini uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Ekim sabahı NOW TV’de katıldığı Çalar Saat programında, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Cemil Tugay’a ilişkin soruları yanıtladı. Özel, “Midem bulanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu genel seçimler ve iktidar değişimi olsun. Ben onun ne saikle oraya gittiğini biliyorum. Aynı saikle enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum” dedi.

“İZMİR’E GANİMET GÖZÜYLE BAKAN”

Özel’in sözlerine X hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özel’i İzmir’i “kılıç hakkı” olarak görmekle suçladı. İnan, “İzmir benim ‘kılıç hakkım’ diyen İzmir’e ganimeti gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel… Senin kimleri hangi ‘saik’lerle hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize!” ifadelerini kullandı.

“İZMİR TAPULU MALIN DEĞİL”

Özel’in İzmir’i siyasi hesaplarına rehin almaya çalıştığını öne süren İnan, “İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak! Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın!” dedi.

Kaynak: Haberler.com