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Manisa Sarıgöl'de okul güvenliği ve protokol kurallarına ilişkin toplantı yapıldı

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Sarıgöl'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında okul güvenliği ve protokol kurallarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda eğitimcilerin sorumlulukları, bayrak törenleri ve okul bahçelerinde çocukların güvenli oyun ortamları ele alındı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda okul güvenliği, protokol kuralları, eğitimcilerin sorumlulukları ve öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmesi konuları ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul güvenliği ve protokol kurallarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması, kurumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve protokol kurallarına uygun hareket edilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda protokol kurallarının önemi, eğitimcilik mesleğinin sorumlulukları, kurumların saygınlığının korunması, yöneticilerin mevzuata uygun hareket etmesi, resmi izin süreçleri ve kurumsal iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Öğrencilere karşı saygılı ve duyarlı bir yaklaşım sergilenmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, bayrak törenlerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, okul bahçelerinde çocukların güvenli ve verimli oyun ortamlarına sahip olması ve meslektaşlar arasındaki ilişkilerde hoşgörü kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitim ortamlarında güvenlik, disiplin, karşılıklı saygı ve kurumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin öneminin ele alındığı toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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