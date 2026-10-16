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Demirci'de araçta bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Demirci'de araçta bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde emniyet ekiplerinin Salihli-Demirci kara yolu üzerinde durdurduğu araçta 3 parça halinde yaklaşık bin içimlik emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta yaklaşık bin içimlik emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 37 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbarat ve takip çalışmaları kapsamında harekete geçti. Ekipler tarafından Salihli-Demirci kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada 3 parça halinde yaklaşık bin içimlik emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde araçta bulunan B.T. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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