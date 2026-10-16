Haberler

MASKİ, su tasarrufu için üniversite ve müftülükle iş birliği görüşmeleri yaptı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MASKİ, su tasarrufu için üniversite ve müftülükle iş birliği görüşmeleri yaptı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Görüşmelerde personel eğitimleri, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlarda tasarruf bilincinin artırılması ele alındı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Görüşmelerde personel eğitimleri, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlarda tasarruf bilincinin artırılması konuları ele alındı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, mesleki eğitim faaliyetleri ile su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

MASKİ'nin kent genelinde içme suyu temini ve altyapı hizmetlerini sürdürürken diğer kurumlarla iletişim ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik temaslarına da devam ettiği belirtildi.

Üniversitenin eğitim desteğine teşekkür

MASKİ heyetinin ilk durağı Manisa Celal Bayar Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ile gerçekleştirilen görüşmede, kurum çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayan eğitim faaliyetleri ele alındı.

MASKİ heyeti, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerden kurum olarak önemli ölçüde yararlandıklarını belirterek, çalışmaların personelin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Genel Müdür Ali Kılıç, mesleki gelişimi destekleyen eğitimlerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve nitelikli yürütülmesinde önemli rol oynadığını ifade ederek Rektör Kibar'a teşekkür etti.

Su tasarrufu için toplumsal bilinç çağrısı

MASKİ heyeti, daha sonra Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Görüşmede, su kaynaklarının korunması, suyun bilinçli tüketilmesi ve vatandaşlarda tasarruf bilincinin artırılması konuları gündeme geldi.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için altyapı yatırımlarının yanı sıra günlük yaşamda gereksiz su tüketiminin önlenmesi ve tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Gelecek nesillere yeterli su kaynağı bırakılabilmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca dini ve toplumsal iletişim kanalları aracılığıyla vatandaşlara su tasarrufu konusunda farkındalık kazandırılmasının sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Su kaynaklarının korunmasının tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Murat Cemcir’in şirketine iflas kararı! Avukatından açıklama geldi

Şirketine iflas kararı verilmişti! Oyuncunun cephesinden ilk açıklama
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı

Türk futbolunda 64 yıl sonra bir ilk! Bunu kimse başaramamıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Korkutan görüntüler! Evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi
Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu!
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi