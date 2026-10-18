MHP’li Akçay’dan fon soruşturmasında şeffaflık çağrısı

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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, fon soruşturmasının açıklık ve şeffaflık içinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, iddiaların örtbas edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Akçay, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda ülke ve ilçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, "Terörsüz Türkiye" süreci, Soma'daki maden kazası, termik santralin geleceği, üreticilerin sorunları ve fon soruşturmasına ilişkin konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirten Akçay, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, şehitlerin ve gazilerin geride büyük acılar bıraktığını ifade etti.

Yaşananların unutulmayacağını ancak terörle yaşamaya devam etmenin de mümkün olmadığını söyleyen Akçay, "Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumsal kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu, Türkiye'nin çevresinde savaşların ve iç karışıklıkların sürdüğü bir dönemden geçildiğini belirten Akçay, ülkenin kendi içindeki sorunları geride bırakarak ortak hedefler etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Akçay, sürecin Türkiye'yle sınırlı kalmaması, bölgenin de terörün etkisinden arındırılması gerektiğini savundu.

MADENCİLERİN ALACAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR

Soma'da madende meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Soma halkına başsağlığı dileyen Akçay, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gelişmelere değindi.

Madencilerin alacaklarına ilişkin sorunların önemli ölçüde çözüldüğünü belirten Akçay, elde edilen sonuçları çalışanlar açısından önemli kazanımlar olarak değerlendirdi. Akçay, Soma'daki gelişmeleri ve işçilerin durumunu takip edeceklerini bildirdi.

SOMA TERMİK SANTRALİ İÇİN TKİ VE EÜAŞ SEÇENEĞİ

Torku bünyesindeki Soma Termik Santrali'nin geleceğine ilişkin konuşan Akçay, santralin Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) uhdesine alınması ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından işletilmesi yönündeki formülün çözüm açısından önemli olduğunu söyledi.

Santralin işletilmesine ilişkin belirsizliğin bu yöntemle kısa sürede giderilmesinin Soma açısından sevindirici olacağını belirten Akçay, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve gelişmeleri yakından izlediklerini aktardı.

ZEYTİNDE ÜRETİM ARTIŞI ÜRETİCİNİN KAZANCINA YANSIMADI

Manisa'da son 20 yılda zeytin ağacı sayısının 33 milyondan 100 milyon seviyesine çıktığını belirten Akçay, zeytinciliğin Akhisar'ın yanı sıra Turgutlu, Salihli ve Ahmetli çevresinde de yaygınlaştığını, üretimin önemli bölümünün düz arazilerde gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'nin zeytin üretiminde kalite ve miktar bakımından önemli bir seviyeye ulaştığını ancak uluslararası piyasalarda fiyatları belirleyen ülkeler arasında yer alamadığını söyleyen Akçay, üretimdeki büyümenin üreticinin kazancına aynı ölçüde yansımadığını ifade etti. Akçay, sorunların çözümü için ihracatın yanı sıra fiyatlandırma ve tarım politikalarının birlikte ele alınması gerektiğini savundu.

KURU ÜZÜMDE FİYAT DÜŞÜŞÜ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Manisa'da kuru üzüm fiyatlarının geçen yıla göre gerilemesinin üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Akçay, geçen yıl yaklaşık 150 bin ton olan üretimin bu yıl 320 bin tona ulaştığını söyledi. Akçay, üretimdeki iki katı aşan artışın piyasada fiyat baskısı yarattığını kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlara başladığını belirten Akçay, 9 numara kuru üzüm için 95 liralık alım fiyatı açıklandığını, piyasa fiyatlarının ise 80-90 lira civarında seyrettiğini aktardı.

Üreticilerin sıkıntılarının yalnızca ihracata dayalı bir anlayışla giderilemeyeceğini söyleyen Akçay, tarım politikalarının üretimden pazarlamaya, maliyetlerden fiyat istikrarına kadar geniş bir çerçevede ele alınmasını istedi.

FONLARIN TASFİYESİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere partinin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında 80'den fazla kişinin tutuklandığını, gözaltıların ve yeni soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Akçay, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir Takip ve Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu, çalışmaların alt kurullar aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti. Akçay, Devlet Denetleme Kurulu'nun da incelemelere başladığını bildirdi.

Fonların tasfiyesine yönelik yedi maddelik kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini belirten Akçay, teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığını söyledi. Akçay, Kızılay Kanunu'nun görüşülme takviminin de bu süreçte değerlendirileceğini aktardı.

SORUMLULARIN AÇIKLANMASI ÇAĞRISI

Borsa ve fon işlemlerinde manipülasyona izin verilemeyeceğini vurgulayan Akçay, soruşturmanın yargı ve idari işlemler bakımından hızla tamamlanması gerektiğini belirtti. İddiaların örtbas edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Akçay, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli'nin soruşturmada adı geçen kişilerin açıklanması yönündeki çağrısını hatırlatan Akçay, sürecin açıklık ve şeffaflık içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Akçay, soruşturmanın sonuçlanmasıyla kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA