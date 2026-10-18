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Manisa Demirci'de sonbahar renkleri Demirci Dağı'nda dronla görüntülendi

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Manisa Demirci'de sonbahar renkleri Demirci Dağı'nda dronla görüntülendi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharla birlikte meşe ve kavak ağaçlarının yaprakları sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları mevkisindeki renk değişimi ve zemini kaplayan yaprak örtüsü dronla görüntülendi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

Demirci ilçesinde geniş alanlara yayılan meşe ve kavak ağaçlarının yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına bürünmeye başladı. Ağaçlardan dökülen yapraklar da zeminde örtü oluşturdu. Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları mevkisindeki renk değişimi nedeniyle oluşan güzel görüntüler de dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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