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Van-Bursa seferindeki otobüste seyir halindeyken şoför değiştiği belirtildi

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Van-Bursa seferindeki Erciş İtimat otobüsünde, Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeyken şoförün sağa çekmeden koltuğunu diğer şoföre bıraktığı belirtildi. Yolcunun ihbarı sonrası polis ekiplerinin otobüsü Bursa’da durdurduğu belirtildi.

Van'dan Bursa'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför değişimi yapılması yürekleri ağza getirdi.

Van'dan Bursa'ya giden Erciş İtimat firmasına ait yolcu otobüsünde yaşananlar büyük korkuya neden oldu. Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Dün Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından yaşanan bu durum büyük tepki topladı. İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. İzleyenleri şaşkına çeviren şoför değişimi üzerine yolcunun ihbarı sonrası polis ekiplerinin Bursa'da otobüsü durdurduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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