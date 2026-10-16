Manisa Alaşehir'de 40-69 yaş kadınlara ücretsiz mamografi taraması anlatıldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Stantta görevli sağlık personeli tarafından vatandaşlara üzerinde "erken teşhis hayat kurtarır" ve "meme kanseri kaderiniz olmasın" yazılı broşürler dağıtıldı, pembe kurdele takıldı.

Risk faktörleri ile meme muayenesi yöntemlerini anlatan ekipler, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir yaptırabileceği ücretsiz mamografi taraması hakkında bilgi verdi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Seven, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artırdığını belirterek kadınları ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmaya çağırdı.

Meme kanserinde en güçlü silahın erken teşhis olduğunu vurgulayan Seven, "Sağlıklı Hayat Merkezimizde uzman kadromuz ve modern tıbbi donanımımızla ücretsiz mamografi çekimlerimizi sürdürüyoruz. Kendinize ve sağlığınıza zaman ayırın. Tüm 40 ile 69 yaş arası kadınları ve yakınlarını ücretsiz taramalarını yaptırmak üzere Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA