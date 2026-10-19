Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK, evinde Muğlaspor'a 4-3 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Muğlaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol kanattan gelişen Muğlaspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Ertuğrul penaltı noktasının sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Vedat'ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

12. dakikada orta sahadan gelişen Muğlaspor atağında Avramovski'nin pasına hareketlenen Sissoko, altıpasın sağ çaprazından kaleci Vedat'la karşı karşıya kaldı. Sissokko kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi. 0-2

30. dakikada Muğlaspor atağında ceza sahası içinde Herelle'yi çalımlamak isteyen Ertuğrul'a yapılan hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

32. dakikada Sissokko'nun kullandığı penaltı vuruşunda top, kaleci Veda'ın müdahalesi sonucu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Diarra, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 0-3

39. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Vargas, Oğuzhan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Manisa FK'nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Anziani'nin vuruşunda top ve kaleci Ekrem ayrı köşelere giderek gol oldu. 1-3

45+2. dakikada Muğlaspor'un geriden pasla çıkmaya çalıştığı topu kapan Benrahou ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top sağ alt köşeden ağlarla buluştu. 2-3

68. dakikada gelişen Manisa FK atağında Anziani'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Benrahou'nun şutu kaleci Ekrem'de kaldı.

79. dakikada ani gelişen Muğlaspor atağında Diarra'nın pasında kaleci Vedat'la karşı karşıya kalan Amramovski'nin şutu kalecinin müdahalesi ile kalenin üstünden kornere çıktı.

84. dakikada gelişen Muğlaspor atağında Diarra'nın ortasına ceza sahası içinde yükselen Amramovski'nin sağ köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-4

86. dakikada Herelle'nin ceza sahası içinde Del Pino tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada Manisa FK adına kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Anziani topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 3-4

90. dakikada Muğlaspor atağında ceza sahası içinde Osman'ın Poyraz'ı düşürmesi üzerine hakem karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada Muğlaspor adına penaltıyı kullanan Ali Kaan'ın vuruşunda kaleci Vedat iyi uzanarak topu kornere çeldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Osman Kaynak, Christophe Herelle, Atakan Rıdvan Çankaya, Osman Kahraman (Lemina dk. 34), Yassine Otmane Benrahou, Kadir Kaan Yurdakul (Fırat İnal dk. 59), Julien Francois Marc Anziani, Ada İbik, Birama Toure (Lindseth dk. 60), Waldir Alenis Vargas Valentin

Yedekler: Yüksel Egemen Yaylı, Yunus Emre Köse, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Yasin Güreler, Bican

Teknik Direktör: Selman Coşkun

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur (Ali Barak dk. 62), Daniel Avramovski, Mamady Diarra, Buluthan Bulut (Orhan Nahırcı dk. 82), Ali Kaan Güneren, Ibrahim Sissoko (Poyraz Efe Yıldırım dk. 73), Ahmet Emin Engin (Bilal Ceylan dk. 73), Luis Enriqe Del Pino Mago, Yiğit Fidan, Ertuğrul İdris Furat (Osundina dk. 62)

Yedekler: Arel Ekinci, Driton Camaj, Baran Ekiz, Ozan Sol, Alihan Kazmaz

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Anziani (dk. 40 pen. ve dk. 89 pen. ), Benrahou (dk. 45+2) (Manisa FK), Ertuğrul (dk. 10), Sissokko (dk. 12), Diarra (dk. 32) Amramovski (dk. 84) (Muğlaspor)

Kırmızı Kart: Del Pino (dk. 86) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Benrahou, Herelle (Manisa FK), Yiğit, Amramovski, Diarra (Muğlaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı