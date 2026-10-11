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Manisa Akhisar'da 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı; kimlik tespiti tamamlandı

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Manisa Akhisar'da 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı; kimlik tespiti tamamlandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazada ölü ve yaralıların kimlik tespit işlemleri tamamlandı; soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazada kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında, M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölü ve yaralıların kimlikleri tespit edildi. Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralının isimleri ise şöyle:

"Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63)."

Kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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