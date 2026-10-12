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11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

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11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı Haber Videosunu İzle
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanarak gözaltına alınan şoförün ardından açıklama yapan tur şirketi, sorumluluk kabul etmeyerek "Biz sadece ulaşım hizmeti verdik, kaza bireysel hata kaynaklı" diyerek suçu sürücüye attı.

  • Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde tur otobüsünün kaçırdığı gişelerde geri manevra yapması sonucu arkadan gelen çekicinin çarpmasıyla meydana gelen kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
  • Kazayı hafif yaralarla atlatan tur otobüsü sürücüsü M.A., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
  • Tur organizasyonunu üstlenen My World Turizm, kazadaki kurumsal sorumluluğu reddederek kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde dün felaketle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Denizli'nin Pamukkale ilçesine kaplıca turuna gittiği öğrenilen M.A. yönetimindeki tur otobüsü, gişeler kaçırılınca otoyolda geri manevra yapmaya başladı. O sırada arkadan gelen H.K. idaresindeki çekici, duramayarak otobüse şiddetle çarptı.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 27 kişi ise yaralandı.

SÜRÜCÜ TABURCU OLDU, JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Faciada yaşamını yitiren 11 vatandaşın kimlikleri tespit edilirken, yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazayı hafif yaralarla atlatan tur otobüsü sürücüsü M.A., Akhisar'daki özel bir hastanede tamamlanan tedavisinin hemen ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise felaketin otoyolda yapılan tehlikeli geri manevra nedeniyle gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

İŞTE HAYATINI KAYBEDEN 11 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti. 

Kazanın ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralının isimleri ise şöyle:

"Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63)." 

TUR ŞİRKETİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: SORUMLULUK BİZDE DEĞİL

Yaşanan katliam gibi kazanın ardından tur organizasyonunu üstlenen My World Turizm firmasından yazılı bir açıklama geldi. Yaşamını yitirenlere rahmet dileyen şirket, kazadaki kurumsal sorumluluğu reddederek suçu tamamen araç sürücüsüne yükledi.

Şirket tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmakta olup ilgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir. Araç ve şoför, kaza öncesindeki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunmuştur. Kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlgili tüm bilgi ve belgeler devletimizin adli birimlerine teslim edilmiştir."

Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor. 

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBARBAROS:

E doğru. Şirket uzaktan mı yönlendiriyor otobüsü? Hata şoförün şirket ne yapsın

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıEkSeS YAV:

otobanda geri vitese ancak trafik canavarı takar.

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Haber Yorumları7ysnn7vmb7:

doğru

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Haber YorumlarıRifat Matur:

Şirketin sorumluluğu var tabi , bu yanlışı yapmayacak kaliteli, eğitimli, ruh sağlığı yerinde, deneyimli ve liyakatli şoför çalıştırmak. Siyasetçilerin de aynı zırh altına savunup bakanların sorumluluk almaması da aynı yanlış bakış açısı. Yetki var sorumluluk yok bu ülkede

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Haber Yorumlarıbudak25:

Gayet doğru bir savunma, şoförün hatası tüm bir şirkete maledilemez.

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