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YENİ Parti Kadın Kolları, Manisa dahil illerde kadın il başkanlarını tebrik etti

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YENİ Parti Kadın Kolları, Manisa dahil illerde kadın il başkanlarını tebrik etti
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YENİ Parti Kadın Kolları, Manisa, Amasya, Hakkari, Kastamonu, Sakarya ve Uşak il başkanlıklarına seçilen kadın başkanları tebrik etti. Açıklamada, kadınların siyasette karar aldığı ve yönettiği bir Türkiye hedefi ile eşit temsil ve eşit söz hakkı vurgulandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları, Manisa, Amasya, Hakkari, Kastamonu, Sakarya ve Uşak il başkanlıkları için seçilen kadın başkanları tebrik ederek, "Kadınların liderliğiyle güçlenen örgütümüz, eşit temsil ve eşit söz hakkı mücadelemizin de en somut göstergelerinden biridir" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Kadın Kolları, partisinin çeşitli illerde göreve seçilen kadın il başkanları için tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Amasya İl Başkanı Mediha Özlem İlger, Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Sakarya İl Başkanı Selda Sezgin ve Uşak İl Başkanı Serap Ergün Bitgin kutlandı.

Paylaşımda "Başkanlarımızı yürekten kutluyoruz. Kadınların siyasette yalnızca temsil edildiği değil, karar aldığı, yönettiği ve geleceği şekillendirdiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Kadınların liderliğiyle güçlenen örgütümüz, eşit temsil ve eşit söz hakkı mücadelemizin de en somut göstergelerinden biridir. Kadınlar yönetimde, kadınlar karar mekanizmalarında, kadınlar hayatın her alanında" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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