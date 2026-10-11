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Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

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Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Haber Videosunu İzle
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Bursa’dan İzmir yönüne giden bir tur otobüsü ile çekici çarpıştı. Manisa Valiliği’nin açıklamasına göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre durma noktasına geldi.

  • Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri mevkiinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
  • Kaza, Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsünün çekiciyle çarpışmasıyla saat 11.11 sıralarında meydana geldi.
  • Yaralılar Akhisar ve Manisa'daki hastanelere kaldırıldı; kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Akhisar’da otoban girişi yakınında yaşanan kazada tur otobüsü ile çekici çarpıştı. İlk belirlemelerde 4 olarak açıklanan ölü sayısı, Manisa Valiliği’nin açıklamasıyla 11'e yükseldi.

OTOBAN GİRİŞİNDE KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza, bugün saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu’nun Akhisar gişeleri mevkiinde yaşandı. Bursa’dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile bir çekici çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savruldu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavisine başlandı.

VALİLİK: 11 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Manisa Valiliği, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa’dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile bir çekicinin kazaya karıştığı ihbarının alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır.

Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

OTOYOLDA TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle otoyolun kazanın yaşandığı yönünde trafik durma noktasına geldi. Güvenlik güçleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kazaya ilişkin sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır.

AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFatih mehmet yıldız:

bu tırlar ve otobüsler mesai parası için uykusuz çalışıyor, denetim yetersiz, bir şekilde kandırıyorlar denetmenleri...!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıtimurpekgr:

emin ol mesai dahi vermiyorlar maalesef çalışıyorlar sadece

yanıt8
yanıt1
Haber Yorumlarıİnr:

İyi bir denetim olmazsa çok can gider. İnsanlar ekmek parası için perişan oluyor güzel ülkede

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıyetiskarakoc:

Ben tır şoförüyüm bu yorumuna katılmıyorum her noktada her vilayette ayrı ayrı çevirmelere denk geliyorum günde 3 defa az sorgulama yapıldığımı biliyorum takograftan yedigimiz cezaların haddi hesabı yok

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Haber Yorumları199596-Ud:

uykusuzluk ve cep TLF u

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ne alakasi var bedbat yonstimiyor ulke bunu her tilkac deda yasiyorsunhaberkn var mi ssnin

yanıt0
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Haber Yorumlarıh98b57z2td:

her ikisindede ama genellikle sürücülerde kimse kurallara uymuyor

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıSoner tekin:

bu katliam gibi kazalar hepmi Türkiye'de oluyor anlamıyorum

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAyhan Murat:

kesin Tiktok açmıştır şöförlerden birisi

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