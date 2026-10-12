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11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

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11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu Haber Videosunu İzle
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
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Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Otobüs sürücüsü M.A.'nın ifadesinde, "Yolcular kavşağı kaçırdığımızı söyleyince geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştım" dediği öğrenildi.

  • Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
  • Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.A., otobüs sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekici sürücüsü H.K. Akhisar Adliyesi'ne sevk edildi.
  • Kazada yaralanan 27 kişiden 13'ü taburcu edildi, 13 yaralının tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü, otobüs sahibi ve çekici şoförü adliyeye sevk edildi. Sürücü M.A.'nın jandarmadaki ifadesinde, yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yapmaya çalıştığı esnada kazanın meydana geldiğini belirttiği öğrenildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı katliam gibi kazaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Kazanın ardından hastanedeki tedavileri tamamlanarak gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K.'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Akhisar Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ilk ifadelerine ulaşıldı:

  • Otobüs sürücüsü M.A.: İfadesinde, yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiğini söyledi. M.A.'nın otobüs sürücülüğünü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y.'den devraldığı tespit edildi.
  • Otobüs sahibi ve yedek şoför M.Y.: Kaza esnasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu aktaran M.Y., sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp öne doğru ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu dile getirdi.
  • Çekici sürücüsü H.K.: Kendi şeridinde seyir halindeyken tur otobüsünü aniden fark ettiğini, sola manevra yapacak imkanı bulamayarak otobüse çarptığını beyan etti.

13 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Feci kazada yaralanan 27 kişiden 13'ü hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kalan 13 yaralının hastanelerdeki tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki sorguları sürüyor.

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Kaynak: AA
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıCengiz Yılmaz:

Çekici şoförü bişey ile ilgileniyordu direk fren yapmadan vurdu onu kimse dikkate almıyor. Herkes otobüs şoförüne odaklanıyor. Tamam evet hatalı ama adam arkadan gram frene basmadan vurdu. Arıza yapan bir araçda orda olabilirdi. Otobüs görünen emniyet şeridine girdi girecek di yarısı dışardaydı. Tırın sol şeridi bomboştu ufak direksiyon hareketiyle kurtarırdı. Fren yapmasına bile gerek kalmazdı. Tekrar söylüyorum tırcı sabit hızla bişeylemuğraşırken vurdu. Tırcılar film bile izliyorlar.

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Haber YorumlarıMehtap uzdil:

Cengiz bey tırın arkasında 30 ton yük var frenle o tır durabılırmı ya??? Mantıklı konusun burda tek suclu otobus şöförü yolcunun lafıyla nası hareket edersin sen nası şöförsün dıye sormazlarmı adama???

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Haber YorumlarıTurgut Yıldız:

otobüs şoförü mübarek otoyolda araçlar 100-140 km hızla geliyor sen geri manevra yapmak nedir. ayrımı kaçırdıysan bir sonrakinden çıkmak zorundasın . memlekete böyle insanlar yüzünden kaç defa kaza oluyor. tır şoförü kurtarmak için hamle yapsa dahi solundan gelene vurabilir veya dorse her halükarda otobüse çarpardı.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

koca koca firmalar üç kuruş daha vermemek için işsiz,alkolik ,bağımlı şöför çalıştırıp insanların canını tehlikeye atıyor,bu kadar ucuz işte bu işler..

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Haber YorumlarıApple User:

yolcumu belirliyor takip ediyor kavşağı yoksa şöförmü

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