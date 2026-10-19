Manisa Alaşehir'de 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sarısu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan G.T. (50), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı