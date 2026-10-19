Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Alaşehir'de 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Alaşehir'de 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sarısu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan G.T. (50), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masraflar ağır geldi! Prenses 16. yüzyıldan kalma sarayını kiraya veriyor

Prenses çaresiz! Bakın kiraya çıkardığı sarayı için kaç lira istiyor
‘Süper Dadı’ programında kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı

‘Süper Dadı’da kardeşine tokat atan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Beşiktaş U19, Trabzonspor U19'u dörtledi

Günün ilk maçında rakibine fark attılar
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu