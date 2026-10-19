Hasan Gülay kimdir, neden öldü? TBMM'de töreni yapılan Akhisarlı eski Manisa milletvekili kaç yaşındaydı?

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Eski Manisa milletvekili Hasan Gülay için 19 Ekim 2026'da TBMM'de tören düzenlendi. Meclis'teki törende Gülay'ın öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törende YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşılaştı ve tokalaştı.

HASAN GÜLAY KİMDİR?

Hasan Gülay, TBMM'nin 20. ve 21. dönemlerinde Manisa'yı temsil eden eski bir milletvekilidir. 1995 ve 1999 genel seçimlerinde Manisa'dan Meclis'e girdi. 1946'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Farklı şirketlerde mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Evliydi, bir çocuğu vardı.

NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Gülay, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. 80 yaşındaydı.

MECLİSTEKİ TÖRENE KİMLER KATILDI?

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis çalışanları törendeydi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de katılanlar arasındaydı.

Arınç da 1995 ve 1999 seçimlerinde Manisa'dan milletvekili seçilmişti. Yani ikisi iki dönem boyunca aynı ilin milletvekili olarak Meclis'te oturdu.

NEREDE TOPRAĞA VERİLECEK?

Gülay'ın, Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmesi programlandı.