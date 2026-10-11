Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tur otobüsü ile çekici çarpıştı. Feci kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Manisa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınlarında Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile çekicinin kazaya karıştığı ihbarının alındığını bildirdi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler geldi. Tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazaya ilişkin görüntüler, yaşanan facianın boyutunu ortaya koydu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı