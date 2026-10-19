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Manisalı fotoğrafçı İsmail Aybey, Ara Güler yarışmasında dereceye girdi

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Manisalı fotoğrafçı İsmail Aybey, Ara Güler yarışmasında dereceye girdi
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FOTON Derneği'nin Ara Güler'in vefatının 8. yılı anısına düzenlediği fotoğraf yarışmasında sonuçlar açıklandı. Manisa'da çektiği kareyle katılan İsmail Aybey, 2 bin 164 fotoğraf arasından ödüle layık görülen 30 kareden birine imza attı.

FOTON Derneği tarafından usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatının 8. yılı anısına düzenlenen " Ara Güler'in İzinde" uluslararası fotoğraf yarışmasında sonuçlar açıklandı. Yarışmaya Manisa'da çektiği fotoğrafla katılan İsmail Aybey, dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

Ara Güler'in belgesel fotoğrafçılığı mirasını yaşatmak ve sanatçının fotoğraf anlayışını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 15 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla başvuru yapıldı. Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya toplam 2 bin 164 kare gönderildi.

9 kişilik jüri değerlendirdi

Aralarında duayen foto muhabiri Coşkun Aral'ın da bulunduğu 9 kişilik uzman jüri, yarışmaya katılan fotoğrafları teknik ve içerik yönünden titizlikle değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 30 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Manisa'da çektiği kareyle yarışmaya katılan İsmail Aybey de dereceye giren isimler arasında yer aldı. Uluslararası ölçekte düzenlenen yarışmada elde ettiği başarıyla Manisa'yı temsil eden Aybey'in ödüllü fotoğrafının, Ara Güler anısına düzenlenecek etkinlik ve sergilerde sanatseverlerle buluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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