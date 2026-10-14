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Manisa Kula'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Manisa Kula'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre dururken, yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari otomobil, transit ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolunun Peribacaları mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Sadık G. (76) yönetimindeki 35 DD 2583 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Mustafa A. (65) idaresindeki 43 FN 275 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, Erhan Çelik yönetimindeki 09 AHV 133 plakalı transit araca da çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Sadık G. (76) ile yolcular Cemile Güvercin (72) ve Selfinaz Şahin (49), transit sürücüsü Erhan Çelik ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik (38) yaralanırken, kamyon sürücüsü Mustafa A. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemile Güvercin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun her iki istikametinde de trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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