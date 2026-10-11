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11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada

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11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada Haber Videosunu İzle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazaya karışan tur otobüsünün şoförü ile tırın şoförü gözaltına alındı. Otobüsün kazadan saatler önce Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yolcu aldığı ve saat 06.31'de hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan otobüsün Denizli’deki kaplıcalara gittiği öğrenildi.

  • Akhisar'daki kazayla ilgili soruşturma kapsamında 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü Metin Yavuz ile 78 YD 559 plakalı tırın şoförü gözaltına alındı.
  • Kaza, saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmir yönünde, Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana geldi; otobüs yan yattı, tır yoldan çıktı.
  • Manisa Valiliği'nin açıklamasına göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Akhisar’daki kazayla ilgili soruşturma kapsamında, kazaya karışan iki aracın şoförleri gözaltına alındı. Tur otobüsünün Bursa’dan yola çıktığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Otobüsün Denizli'deki kaplıcalara gittiği öğrenildi.

2 ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü Metin Yavuz ile 78 YD 559 plakalı tırın şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Otobüs şoförü Metin Yavuz

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

SABAH 06.30'DA YOLCU ALDI

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, tur otobüsünün saat 06.30 civarında yolcu aldığı anlar yer aldı. Görüntülerde otobüs şoförünün iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı da görüldü. Kayıtlara göre otobüs saat 06.31'de hareket etti.

KAPLICALARA GİDİYORLARDI

My World Tur işletmesine ait tur otobüsünün, Bursa’dan Denizli’deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

OTOBÜS YAN YATTI, TIR YOLDAN ÇIKTI

Kaza, saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun İzmir yönünde, Akhisar ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Gişeleri mevkiinde yaşandı. Tur otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada otobüs yan yattı, tır ise yoldan çıktı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcular savruldu.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ambulanslar, AFAD ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Akhisar ve Manisa’daki hastanelere kaldırıldı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Manisa Valiliği’nin açıklamasına göre kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Valilik açıklamasında, “Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

saçmalamayın, çarpışma değil, arkadan çarpma var.!

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