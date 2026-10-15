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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Turka Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı

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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Turka Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Turka Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı. Manisa FK'nın golünü 80. dakikada Ada İbik atarken, Esenler Erokspor 90+6'da Kanga'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Yusuf Şimşek, Mehmet Erdoğan

Manisa FK: Yüksel Egemen Yaylı, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak (Dk. 74 Yasin Güreler), Toure, Benrahou (Dk. 90 Yunus Emre Dursun), Atakan Rıdvan Çankaya, Anziani, Yusuf Talum (Dk. 78 Osman Kahraman), Vargas

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Enes Alıç, Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Janvier (Dk. 85 Ferhat Yazgan), Kanga, Burak Çoban (Dk. 75 Zeqiri), Mikail Okyar (Dk. 85 Recep Niyaz), Faye (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Gueye (Dk. 67 Kubilay Kanatsizkus)

Goller: Dk. 80 Ada İbik (Manisa FK), Dk. 90+6 Kanga (Penaltıdan) (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Janvier, Dk. 37 Gueye, Dk. 57 Claro, Dk. 63 Enes Alıç, Dk. 90 Kanga (Turka Esenler Erokspor), Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Turka Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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