Alaşehir Kahveciler Odası, ahilik töreninde 55 yıllık kahveciye plaket takdim etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kahveciler Odası tarafından düzenlenen törende, meslekte uzun yıllardır hizmet veren üç kahveci ile mesleğe yeni başlayan iki genç esnaf plaketle onurlandırıldı. Ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı törende, 55 yıllık kahveci Mustafa Yılmaz gençlere mesleki değerlerin yaşatılması çağrısında bulundu.

Alaşehir Kahveciler Odası tarafından Ahilik kültürünü yaşatmak, mesleki değerleri gelecek nesillere aktarmak ve esnaf arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla plaket töreni düzenlendi. Aynı zamanda Şeyhsinan Mahallesinin 49 yıllık Muhtarı da olan Mustafa Yılmaz'ın kahvehanesinde yapılan törende Alaşehir Kahveciler Odası Başkanı Umut Koç, "Zaman zaman esnaflarımızı ziyaret ederek ahilik kültürünü kuşaklar arasında aktararak yaşatacağız dedi. Törende, meslekte uzun yıllar hizmet veren kahveciler ile mesleğe yeni başlayan genç esnaflar bir araya geldi.

55 yıllık kahveciye plaket

Törende, 77 yaşındaki ve 55 yıllık kahveci Mustafa Yılmaz, 74 yaşındaki ve 39 yıllık kahveci Ali Karaman ile 58 yaşındaki ve 37 yıllık kahveci İbrahim Eroğlu'na plaket verildi. Mesleğe yeni başlayan 25 yaşındaki ve bir yıllık kahveci Ramazan Karınyarıcı ile 26 yaşındaki ve üç yıllık kahveci İbrahim Burak İnanç da plaketle onurlandırıldı.

En yaşlı esnaf Mustafa Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren kahvecilik yaptığını belirterek, "On yaşından beri kahvecilik yapıyorum. Başkanımızın böyle bir törenle bizleri onurlandırması hepimizi çok mutlu etti. Atalarımızdan aldığımız eğitimle Ahilik kültürü içerisinde yetiştik. Gençlere önerimiz, bizim yaşattığımız Ahilik kültürünü devam ettirmeleri" dedi.

"Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Alaşehir Kahveciler Odası Başkanı Umut Koç, oda bünyesinde 360 aktif esnaf bulunduğunu belirterek üyelerle sürekli iletişim halinde olmayı önemsediklerini söyledi. Esnafın sorunlarını dinlemek, taleplerini öğrenmek ve çözüm üretmek amacıyla yüz yüze görüşmelere önem verdiklerini ifade eden Koç, farklı kuşakları bir araya getiren etkinliklerle mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Koç, "Ahilik kültürü kapsamında atalarımızdan kalan örf ve adetlerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz. En yaşlı esnafımızdan en genç esnafımıza kadar Ahilik kültürünü aktarmak, kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek ve bu kültürün kopmadan devam etmesini sağlamak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle esnaflarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Mesleki değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Koç, amaçlarının mesleği sevdirmek ve gençleri esnaflığa teşvik etmek olduğunu belirterek, deneyimli esnafların birikimlerinin yeni nesillere aktarılmasıyla Ahilik kültürünün yaşatılmasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı