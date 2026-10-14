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Salihli TSO'da beyaz liste 17 meslek komitesinin 13'ünü kazandı

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Salihli TSO'da beyaz liste 17 meslek komitesinin 13'ünü kazandı
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Manisa Salihli'deki TSO seçimlerinde Başkan İbrahim Yüksel'in desteklediği beyaz liste, 17 meslek komitesinin 13'ünü kazandı; mavi liste 4 komitede birinci oldu. Yüksel, seçimde kazanan ve kaybeden olmadığını belirterek 40 meclis üyesiyle Salihli'ye hizmet edeceklerini söyledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği organ seçimleri tamamlandı.

Salihli TSO seçimlerinde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel'in desteklediği beyaz liste, 17 meslek komitesinin 13'ünde sandıktan birinci çıkarak seçimlere damgasını vurdu. Seçimlerde Süleyman Sevinç'in desteklediği mavi liste ise 4 meslek grubunu kazandı. Yaklaşık 3 ay süren yoğun seçim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 13-4'lük tablo, İbrahim Yüksel'in desteklediği kadrolara mecliste güçlü bir temsil imkanı sağladı.

Seçimlerin ardından konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, "17 meslek grubunda 40 meclis üyemiz ve 56 komite üyemiz ile ilgili seçimlerimizi yaptık. Salihli hoşgörünün başkenti. Artık seçim bitti. Bu işin kazananı kaybedeni yok. Yarından itibaren 40 meclis üyesi ile Salihli'ye hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Süleyman Sevinç arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Her iki listedeki arkadaşlarımız da seçimi büyük bir olgunluk içerisinde geçirdiler" dedi.

Süleyman Sevinç ise, "Bugün seçime katılan, bizleri destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ediyoruz. İbrahim Yüksel ve ekibini tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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