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Manisa Demirci'de sonbahar renkleri ağaçlık alanları sarı ve kahverengiye bürüdü

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Manisa Demirci'de sonbahar renkleri ağaçlık alanları sarı ve kahverengiye bürüdü
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki ağaçlık alanlarda sonbaharın sarı ve kahverengi tonları hakim oldu. Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları bölgesinde meşe ve kavak ağaçlarının yaprakları sararırken, her mevsim yeşil kalan ağaçlarla birlikte renk cümbüşü oluştu.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki ağaçlık alanlarda, sonbaharın sarı ve kahverengi renkleri hakim oldu.

Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları bölgesindeki ağaçların yaprakları sarardı.

Bölgede yaygın olarak bulunan meşe ve kavak ağaçlarındaki renk değişimi, ilgi çeken manzaralar oluşturdu. Sarı ve kahverenginin tonlarını sunan ağaçlar, her mevsim yeşil kalan türdeki ağaçlarla beraber renk cümbüşüne neden oldu.

Kaynak: AA
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