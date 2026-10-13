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Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı

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Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı Haber Videosunu İzle
Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
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Manisa’da üzüm üreticileri, ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldıklarını belirterek düşük fiyatlara tepki gösterdi. Sarıgöl’den Yunusemre’ye gelen üreticiler, Horozköy Meydanı’nda düzenledikleri protestoda bir tır dolusu üzümü satmak yerine vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

  • Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen üzüm üreticileri, düşük satış fiyatları ve artan üretim maliyetlerine tepki olarak Yunusemre ilçesindeki Horozköy Meydanı'nda protesto düzenledi.
  • Eylemde bir tır dolusu üzüm vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
  • Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, üzüm ithalatının sınırlandırılması ve geçmiş yıllarda uygulanan ihracat desteklerinin yeniden verilmesi çağrısında bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen üzüm üreticileri, düşük satış fiyatları ve artan üretim maliyetlerine tepki göstermek amacıyla Yunusemre ilçesinde protesto düzenledi. Horozköy Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde vatandaşlara bir tır dolusu üzüm ücretsiz dağıtılırken, üreticiler emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

“SATILAN ÜZÜM MAZOT PARASINI BİLE KARŞILAMADI”

Eyleme Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, YENİ Parti temsilcileri, belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve üzüm üreticileri katıldı.

“SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN DAHA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?”

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz  üzüm üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek ürünlerin alıcı bulamadığını ve çiftçilerin gelecek sezonun hazırlıklarını yapmakta zorlandığını ifade etti.

Kuru ve yaş üzümün değerlendirilmesi için çözüm önerilerinde bulunan Akdeniz, üzüm ithalatının sınırlandırılması ve geçmiş yıllarda uygulanan ihracat desteklerinin yeniden verilmesi çağrısında bulundu.

Akdeniz, “Sesimizi duyurmak için daha ne yapmamız gerekiyor?” diyerek üreticilerin yaşadığı sorunların yetkililer tarafından dikkate alınmasını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da üreticilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirterek üzüm üretiminin sürdürülebilmesi için çiftçilerin sesine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından meydanda vatandaşlara bir tır dolusu üzüm ücretsiz dağıtıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıekin:

pazarda kilosu 80 TL hani ucuzluk

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Haber Yorumlarımehmet:

mazot 100 tl olursa sorun orda başlar.

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Haber YorumlarıMuhammed Kucuk:

Aracılar köşe oldu üretenler isyan ediyor

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Devlet Pkk yı bitirdi, aracılara çözüm bulunamadı, devlet ürünü alacak halde pazar esnafına satacak kar marcırahının üstünde satış yaptırmayacak, hem halk hem çiftçi kazanacak, bunun planlanması bukadar zormu,

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Haber Yorumlarıkerem can:

Tarım kredi kooperatifi örnek

yanıt1
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Haber Yorumlarımehmet:

pazarlarda köylüye malını sattırmayan zabıtalar ne olacak.

yanıt2
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hasan baba, haklisin... bende her daim yazdim...Uretici köylüye destek olun, ureticiden devlet alip satmali.. ..Gunah degil mi o emege....Devlet buyuklerimiz el atmalidir

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Haber Yorumlarıtekkanathalil:

Helal olsun işte bu olmalı,dökme dağıt

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