Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 1630 öğrenciye İŞKUR ile iş imkanı sağlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1630 öğrenci için kontenjan ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1630 öğrenci için kontenjan ayrıldığını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjde doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın destekleriyle Manisa'da da uygulanacağını belirtti.

Üniversite öğrencilerine yönelik desteğin gençlerin tecrübe kazanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Yenişehirlioğlu, programla gençlerin istihdamının artırılmasının ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarının hedeflendiğini kaydetti.

Yenişehirlioğlu, 1630 öğrenci için ayrılan kontenjanın Manisa'ya, üniversiteye ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Tıp tarihinde bir ilk
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Mezarı açtılar, gözlerine inanamadılar!
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız

Dembele'nin karısına çirkin yorum!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz karar!

Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, şimdi dünya onu konuşuyor