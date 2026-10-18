Manisa Demirci'de meşe ve kavak ağaçlarındaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Manisa Demirci'de meşe ve kavak ağaçlarındaki sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Demirci ilçesinde meşe ve kavak ağaçlarının sonbaharla sarı, turuncu ve kahverengi tonlara büründüğü manzaralar dronla görüntülendi. Demirci Dağı ile Hisar Kaplıcaları mevkisindeki renk değişimi doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte yeşilin yerini sarı ve kahverengi tonlarına bıraktığı doğa, havadan dron ile görüntülendi.
Ege Bölgesi'nin eşsiz doğasına sahip Manisa'nın Demirci ilçesinde, mevsimsel değişimle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Bölgedeki ormanlık alanlarda geniş yer kaplayan meşe ve kavak ağaçları, sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kahverenginin en güzel tonlarına büründü. Özellikle Demirci Dağı ile Hisar Kaplıcaları mevkisinde yaprakların renk değiştirmesiyle ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Ağaçlardan dökülen yaprakların toprakla buluşarak oluşturduğu doğal peyzaj, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının da büyük ilgisini çekiyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz renk şöleni ve bitki örtüsündeki değişim, havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.