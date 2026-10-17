Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan maçlarla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Odunpazarı-Göztepe 29-26, Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat 37-41, Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor 28-27 ve Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor 26-36 sonuçları alındı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Odunpazarı-Göztepe: 29-26
Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat: 37-41
Yalıkavak- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 28-27
Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 26-36
Kaynak: AA