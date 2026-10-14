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Beşiktaş, Sultanlar Ligi 3. haftada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Karşılaşma 139 dakika sürdü, setler 26-24, 15-25, 22-25, 22-25 sonuçlandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yasin Okumuş, Engin Duman

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Gizem Mısra Aşçı, Begic, Nisan Barut, Rasinska, Vanjak, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Melis Demir, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal)

Beşiktaş : Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Burcu Yönder, Abderrahim, Artyshuk, Emine Arıcı)

Setler: 26-24, 15-25, 22-25, 22-25

Süre: 139 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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