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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı

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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı Haber Videosunu İzle
Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K. tutuklandı. Otobüsün yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Manisa'daki otoyol kazasında otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K. tutuklandı.
  • Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
  • Otobüs şoförü M.A., kavşağı kaçırdığı için geri manevra yaptığını ifade etti.

Bursa’dan Denizli’deki kaplıcalara giden tur otobüsünün otoyolda tırla çarpıştığı kazada adli süreç sürüyor. Gözaltına alınan 3 şoförden 2'si tutuklandı.

KAVŞAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPTI

Kaza, 11 Ekim’de saat 11.10 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar gişeleri bağlantı kavşağında yaşandı. Bursa’nın Osmangazi ilçesinden sabah saat 06.30 sıralarında yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, Denizli’deki kaplıcalara gidiyordu. Kavşağı kaçırdığı belirtilen otobüs, otoyolda geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen 78 YD 559 plakalı tırın çarpmasıyla devrildi.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre yaralılardan 1'inin durumu ağır, 18'inin durumu orta, 8'inin durumu ise iyi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile tır şoförü H.K. gözaltına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için 3 savcı görevlendirdi.

ŞOFÖRLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüs şoförü M.A., ifadesinde “Yolcular kavşağı kaçırdığımı söyleyince geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştım” dedi. Otobüsün arka tarafında oturduğunu belirten M.Y., şoförün kavşağı kaçırdığını fark edip öne doğru ilerlemek için ayağa kalktığını, bu sırada çarpmanın etkisiyle ön koltuklara savrulduğunu anlattı.

Tır şoförü H.K. ise otobüsü kendi şeridinde gördüğünü belirterek “Sola manevra yapamadım ve otobüse çarptım” ifadesini kullandı.

2 ŞOFÖR TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUR FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Otobüsün ait olduğu tur firması ise kazanın şoförün “bireysel hatası” sonucu yaşandığını öne sürerek sorumluluğu reddetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumları7kp29jsbv4:

tir soferi ne alaka otobus soforu oto yolda geri geri gidilmez.

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Haber YorumlarıTolga Akdemir:

Otobüs şoförü tamamda tır şoförü niye tutuklanıyor.Suçlu tamamen sapağı kaçırıp geri geri giden otobüs şoförü.

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Haber Yorumlarıalparslanayhan66:

tircida azıcık dikkatli olsa bir sürü can kurtarmış olacakti

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Haber Yorumlarıdogayfadilavkan:

Tırın hatası ise, aşırı süratli olması. Türkiyede trafik kanunlarından biri de herzaman arkadan çarpan hatalıdır, arkadan çarpılan hatalıdır olsa bile.

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Haber YorumlarıAkın Tosunoğlu:

tir şöferinde ne kabahat var adam otobanda geri geri gidiyor

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Haber Yorumlarıgonulguven924:

insanlar öldükten sonra tutuklansa ne olur gıden canlar gerimi gelecek ailelerın belki biraz içi soğur ama ne ceza alacaklar cezalar belli zaten

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