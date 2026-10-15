Manisa FK Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, Manisa FK Esenler Erokspor maçı nerden CANLI izlenir?

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Zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı tabii Spor 6 ve Bein Sports Max 1 kanallarından takip edebilecekler. Futbolseverler maçı hem televizyondan hem de dijital platformlar üzerinden naklen seyretme şansına sahip olacaklar.

MANİSA FK ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

MAÇIN ADI Manisa FK - Esenler Erokspor

ORGANİZASYON Trendyol 1. Lig

TARİH 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT 2000

STADYUM Mümin Özkasap Stadyumu (Manisa)

YAYIN KANALLARI tabii Spor 6, Bein Sports Max 1

YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR

Bein Sports Max 1 Digiturk 82. Kanal

tabii Spor 6 tabii Dijital Platform

MANİSA FK ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma tabii Spor 6 ve Bein Sports Max 1 kanalları üzerinden canlı olarak sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler TV platformlarından veya dijital uygulamalardan maçı takip edebilirler.