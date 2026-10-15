Manisa FK Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, Manisa FK Esenler Erokspor maçı nerden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK ile Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig kapsamında kozlarını paylaşıyor. Ligdeki üst sıralar mücadelesinde iki iddialı takım 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de Mümin Özkasap Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı tabii Spor 6 ve Bein Sports Max 1 kanallarından takip edebilecekler. Futbolseverler maçı hem televizyondan hem de dijital platformlar üzerinden naklen seyretme şansına sahip olacaklar.
MANİSA FK ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA
MAÇIN ADI Manisa FK - Esenler Erokspor
ORGANİZASYON Trendyol 1. Lig
TARİH 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT 2000
STADYUM Mümin Özkasap Stadyumu (Manisa)
YAYIN KANALLARI tabii Spor 6, Bein Sports Max 1
YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR
Bein Sports Max 1 Digiturk 82. Kanal
tabii Spor 6 tabii Dijital Platform
MANİSA FK ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI
Trendyol 1. Lig maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma tabii Spor 6 ve Bein Sports Max 1 kanalları üzerinden canlı olarak sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler TV platformlarından veya dijital uygulamalardan maçı takip edebilirler.