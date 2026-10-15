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AK Partili Baybatur, Soma Termik Santrali'nin EÜAŞ ve TKİ'ce işletileceğini açıkladı

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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Termik Santrali'nin EÜAŞ ve TKİ tarafından işletileceğini bildirdi. Baybatur, Bakan Bayraktar'ı ziyaret ederek Soma'nın ihtiyaçları ve işçilerin taleplerinin görüşüldüğünü, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Termik Santrali'nin Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından işletileceğini bildirdi.

Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettiklerini, görüşmede Soma'nın ihtiyaçları ve işçilerin talepleri üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Baybatur, "Soma'da bulunan santralin Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) birlikte işletileceği bu süreçte, Sayın Bakanımıza gösterdiği hassasiyet, ortaya koyduğu gayret ve emekçi kardeşlerimizin taleplerine yönelik yakın ilgisi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soma ilgili çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Baybatur, termik santralle ilgili sürecin ve bu konudaki taleplerin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soma Termek Santrali ile ilgili süreç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 5 Eylül 2025'te, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Soma Termik Santrali, TKİ'nin Torku firması ile ticari ilişkisi nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılmıştı.

Bu yıl 7-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ilk ihalede teklif verilmezken, 30 Eylül-7 Ekim'deki ikinci ihalede de alıcı çıkmaması üzerine santral birinci alacaklı TKİ'ye kalmıştı.

Kaynak: AA
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