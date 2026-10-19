Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Sarıgöl'de Bağlıca Halil Duran Okuluna spor malzemesi desteği verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de Bağlıca Halil Duran Okuluna spor malzemesi desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek ihtiyaçları inceledi ve öğrencilere spor malzemesi desteği verdi. Ziyarette eğitim faaliyetleri değerlendirildi, spor malzemeleriyle sportif katılımın artırılması amaçlandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek okulun ihtiyaçlarını yerinde inceledi, öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okulun genel durumu, çevresi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Okulun mevcut durumu hakkında yetkililerle karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve spora olan ilgilerini desteklemek amacıyla okula spor malzemeleri de ulaştırıldı.

Eğitim ortamlarının geliştirilmesi, okulların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin önemine dikkat çekildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, okulları yerinde ziyaret ederek ihtiyaçları değerlendirmeye ve öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Yanardağ gezisi feci sonla bitti!

Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

Trafik magandası aracın camını kırdı: Çocuğun feryatları yürek burktu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

Yeni bir başlangıç umutları sulara gömüldü! 1'i bebek 6 kişi can verdi
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!

Kanada’da askeri üste yangın faciası! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı var

Kanada'yı yasa boğan yangın! 4 asker öldü, 19'u ağır 39 yaralı
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
İstanbul barajlarında son 10 yılın Ekim rekoru! Doluluk 5 günde yüzde 38'den 53,54'e çıktı

Barajlarda 10 yılın rekoru kırıldı! Biri 5 günde ikiye katlandı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Şara'dan kabinede değişiklik! Bir bakan görevden alındı

Şara'dan dikkat çeken hamle! Görevden aldı