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Kalbine yenilen 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Kalbine yenilen 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Manisa’nın Kula ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki İshak Akça, Süleyman Şah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki İshak Akça, Süleyman Şah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kula'da yaşayan İbrahim Akça'nın oğlu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İshak Akça, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Henüz 15 yaşında hayatını kaybeden İshak Akça'nın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Genç öğrenci için Süleyman Şah Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde İshak Akça, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kula'da üzüntüye neden olan vefatın ardından aile yakınları ve sevenleri, Akça ailesinin acısını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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